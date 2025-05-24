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Ассистент тренера Полтавы рассказал, кому посвятил победу в матче Первой Лиги и выход в УПЛ
Молодцы
Фото - УПЛ Жива
Ассистент тренера "Полтавы" рассказал, кому клуб посвятил победу в матче Первой Лиги и выход в УПЛ.
Игорь Тимченко заявил, что победу над "Металлистом" в Ужгороде (1:0) и выход в УПЛ посвящены главному тренеру Владимиру Сысенко, который болеет и которого сегодня не было в Ужгороде.
"Мы весь год работали в очень тяжелых обстоятельствах. Этот результат - это заслуга нашего главного тренера. Оказывается, можно просто любить футбол и профессионально к нему относиться. И при маленьком бюджете получать результат.
Эту победу посвящаем ему [главному тренеру, - примечание]. Очень его любим и ждем", - сообщил ассистент тренера.
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Напомним, что "Полтава" заняла второе место и впервые в своей истории вышла в УПЛ.
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