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Ассистент тренера Полтавы рассказал, кому посвятил победу в матче Первой Лиги и выход в УПЛ

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Ассистент тренера Полтавы рассказал, кому посвятил победу в матче Первой Лиги и выход в УПЛ

Фото - УПЛ Жива

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Ассистент тренера "Полтавы" рассказал, кому клуб посвятил победу в матче Первой Лиги и выход в УПЛ.

Игорь Тимченко заявил, что победу над "Металлистом" в Ужгороде (1:0) и выход в УПЛ посвящены главному тренеру Владимиру Сысенко, который болеет и которого сегодня не было в Ужгороде.

"Мы весь год работали в очень тяжелых обстоятельствах. Этот результат - это заслуга нашего главного тренера. Оказывается, можно просто любить футбол и профессионально к нему относиться. И при маленьком бюджете получать результат.

Эту победу посвящаем ему [главному тренеру, - примечание]. Очень его любим и ждем", - сообщил ассистент тренера.

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Напомним, что "Полтава" заняла второе место и впервые в своей истории вышла в УПЛ.

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Источник:
УПЛ Жива
Опубликовал: Владислав Прийменко
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