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Тренер Металлиста 1925 о матче против Агробизнеса: Спасибо парням за характер и самоотдачу
Комментарий главного тренера
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" прокомментировал матч против "Агробизнеса" (1:1).
По словам Максима Цвиренко, задачей клуба была победа в матче, но клуб ее не выполнил. При этом тренер поблагодарил игроков за матч.
"Перед нами стояла задача - победа, несмотря на результаты параллельных матчей. Основную задачу мы не выполнили, но, по крайней мере, заняли третье место. Наш основной соперник - "Полтава" свою игру выиграла.
Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя перебороть и забить.
Нам многое есть улучшать, но на это нужно время", - сказал Цвиренко.
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Напомним, что по итогам последнего тура Чемпионской группы, "Металлист 1925" занял третье место и примет участие в стыковых матчах за выход в УПЛ.
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