Тренер Металлиста 1925 о матче против Агробизнеса: Спасибо парням за характер и самоотдачу

Тренер "Металлиста 1925" прокомментировал матч против "Агробизнеса" (1:1).

По словам Максима Цвиренко, задачей клуба была победа в матче, но клуб ее не выполнил. При этом тренер поблагодарил игроков за матч.

"Перед нами стояла задача - победа, несмотря на результаты параллельных матчей. Основную задачу мы не выполнили, но, по крайней мере, заняли третье место. Наш основной соперник - "Полтава" свою игру выиграла.

Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя перебороть и забить.

Нам многое есть улучшать, но на это нужно время", - сказал Цвиренко.