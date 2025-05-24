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Тренер Металлиста 1925 о матче против Агробизнеса: Спасибо парням за характер и самоотдачу

Первая лига

Комментарий главного тренера

Тренер Металлиста 1925 о матче против Агробизнеса: Спасибо парням за характер и самоотдачу

Фото: ФК Металіст 1925

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Тренер "Металлиста 1925" прокомментировал матч против "Агробизнеса" (1:1).

По словам Максима Цвиренко, задачей клуба была победа в матче, но клуб ее не выполнил. При этом тренер поблагодарил игроков за матч.

"Перед нами стояла задача - победа, несмотря на результаты параллельных матчей. Основную задачу мы не выполнили, но, по крайней мере, заняли третье место. Наш основной соперник - "Полтава" свою игру выиграла.

Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя перебороть и забить.

Нам многое есть улучшать, но на это нужно время", - сказал Цвиренко.

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Напомним, что по итогам последнего тура Чемпионской группы, "Металлист 1925" занял третье место и примет участие в стыковых матчах за выход в УПЛ.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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