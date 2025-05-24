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Тренер Металлиста: Пытались провести игру против Полтавы как можно лучше и добыть любой положительный результат

Первая лига
Обновлено

Андрей Анищенко прокомментировал финальную встречу сезона

Тренер Металлиста: Пытались провести игру против Полтавы как можно лучше и добыть любой положительный результат

Металіст

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Харьковский клуб сыграл завершающую игру Первой лиги против СК "Полтава". Порадовать болельщиков хорошим результатом, к сожалению, не получилось – коллектив минимально уступил 0:1.Главный тренер Андрей Анищенко дал комментарий после игры:

"Мы пытались заключительную игру этого чемпионата сыграть наилучшим образом и получить любой результат, который можно было бы считать положительным. К сожалению, не на всех игроков сегодня смогли рассчитывать в полном объеме. Где-то не хватало нашего основного вратаря. Некоторые ребята играли не совсем здоровыми, можно так сказать. Но выдержали столько, сколько смогли. Мы в раздевалке поблагодарили их за этот сезон - они молодцы".

Читайте такжеПервая лига. Металлист - Полтава 0:1. Полтавчане выходят в УПЛ

"Металлист" после 22-х туров занял 6-е место и набрал 31 балл.

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Источник:
t.me/fcmetalist
Опубликовал: Иван Коломиец
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