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Тренер Металлиста: Пытались провести игру против Полтавы как можно лучше и добыть любой положительный результат
Андрей Анищенко прокомментировал финальную встречу сезона
Металіст
Харьковский клуб сыграл завершающую игру Первой лиги против СК "Полтава". Порадовать болельщиков хорошим результатом, к сожалению, не получилось – коллектив минимально уступил 0:1.Главный тренер Андрей Анищенко дал комментарий после игры:
"Мы пытались заключительную игру этого чемпионата сыграть наилучшим образом и получить любой результат, который можно было бы считать положительным. К сожалению, не на всех игроков сегодня смогли рассчитывать в полном объеме. Где-то не хватало нашего основного вратаря. Некоторые ребята играли не совсем здоровыми, можно так сказать. Но выдержали столько, сколько смогли. Мы в раздевалке поблагодарили их за этот сезон - они молодцы".
"Металлист" после 22-х туров занял 6-е место и набрал 31 балл.
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