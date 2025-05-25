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Тренер Металлиста 1925: Вокруг нашего клуба всегда большие ожидания, но мы делаем свое дело
Однако основную задачу сегодня не выполнили
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" Максим Цвиренко прокомментировал последний матч чемпионской группы Первой лиги против "Агробизнеса" (1:1).
" – Перед нами стояла задача – победа, несмотря на результаты параллельных матчей. Основную задачу мы не выполнили, но по крайней мере заняли третье место. Наш основной соперник – "Полтава" – свою игру выиграла.
Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя преодолеть и забить. Нам многое есть улучшать, но на это нужно время.
– Впереди переходные матчи. Готова ли команда к УПЛ? Готова к матчам против "Левого Берега"?
– Да, мы всегда готовы. Вокруг нашего клуба всегда большие ожидания, но мы делаем свое дело. Да, может, это не всегда удается так, как всем хочется. Мы за это отвечаем, это нормально. Но еще два матча впереди, будем работать на максимум, чтобы вернуться в Премьер-лигу”, – сказал Цвиренко.
"Металлист 1925" сыграет в стыковых матчах за право выйти в УПЛ против "Левого Берега". Первый поединок состоится 29 мая, ответный матч – 1 июня. Оба поединка состоятся на стадионе "аистов" под Киевом, ведь эта арена была в этом сезоне домашней для обеих команд.
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