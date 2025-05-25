Тренер Металлиста 1925: Вокруг нашего клуба всегда большие ожидания, но мы делаем свое дело

Тренер "Металлиста 1925" Максим Цвиренко прокомментировал последний матч чемпионской группы Первой лиги против "Агробизнеса" (1:1).

" – Перед нами стояла задача – победа, несмотря на результаты параллельных матчей. Основную задачу мы не выполнили, но по крайней мере заняли третье место. Наш основной соперник – "Полтава" – свою игру выиграла.

Что касается самой игры, она была очень тяжелой эмоционально, по ходу игры проигрывали, пропустив гол, команда соперника села еще больше в защиту и было еще труднее забить. Но спасибо ребятам за характер и самоотдачу. Все же смогли себя преодолеть и забить. Нам многое есть улучшать, но на это нужно время.