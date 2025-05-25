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Лучшим бомбардиром Первой лиги стал представитель чемпиона
13 точных ударов
Фото: ФК Епіцентр
Вчера подошел к завершению сезон Первой лиги сезона 2024/25 годов.
Лучшим бомбардиром стал нападающий новоиспеченного чемпиона первенства "Эпицентра" Даниил Кравчук. В 20 матчах он оформил 13 голов.
На счету Кравчука один хет-трик у ворота “Хуста” и дубль “Прикарпатью”. Также он забил "Буковине", "Металлисту", "Минаю", "Подолью", "Полтаве", "Кудровке", ЮКСА и "Металлисту 1925".
На втором месте расположился нападающий "Металлиста 1925" Ари Моура с 11 точными ударами. Третью строчку поделили Руслан Паламар (“Виктория”) и Владлен Юрченко (“Металлист 1925”).
Добавим, что в прошлом сезоне Первой лиги на счету Кравчука было 11 голов в футболке "Эпицентра".
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