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Лучшим бомбардиром Первой лиги стал представитель чемпиона

Первая лига

13 точных ударов

Лучшим бомбардиром Первой лиги стал представитель чемпиона

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
Новина українською

Вчера подошел к завершению сезон Первой лиги сезона 2024/25 годов.

Лучшим бомбардиром стал нападающий новоиспеченного чемпиона первенства "Эпицентра" Даниил Кравчук. В 20 матчах он оформил 13 голов.

На счету Кравчука один хет-трик у ворота “Хуста” и дубль “Прикарпатью”. Также он забил "Буковине", "Металлисту", "Минаю", "Подолью", "Полтаве", "Кудровке", ЮКСА и "Металлисту 1925".

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На втором месте расположился нападающий "Металлиста 1925" Ари Моура с 11 точными ударами. Третью строчку поделили Руслан Паламар (“Виктория”) и Владлен Юрченко (“Металлист 1925”).

Добавим, что в прошлом сезоне Первой лиги на счету Кравчука было 11 голов в футболке "Эпицентра".

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