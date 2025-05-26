Сразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги

"Агробизнес" прекратил сотрудничество с шестью футболистами.

Клуб покинули защитники Роман Белый и Эрнест Романчук, полузащитники Андрей Глоба, Дмитрий Касимов и Иван Станкович, а также вратарь Никита Минчев.

В сезоне-2024/25 Белый провел 15 матчей, Романчук - 13, Глоба - 19, Касимов - 19, Станкович - 14. Минчев 22 раза попадал в заявку, но на поле так и не вышел.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Агробизнес" занял пятое место в чемпионской группе Первой лиги.