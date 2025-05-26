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Тренер Буковины прокомментировал победу в заключительном матче сезона

Первая лига

"Желто-черные" обыграли ФК "ЮКСА" (2:0)

Тренер Буковины прокомментировал победу в заключительном матче сезона

Фото: ФК Буковина

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Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал результат заключительного матча сезона 2024/25 против "ЮКСА" (2:0).

- Мы хорошо изучили нашего соперника. Команда "ЮКСА", которая имеет в своем составе нескольких бразильских легионеров, пытается играть за счет того, чтобы вывести их на оперативное пространство и дать им возможность продемонстрировать свою технику и индивидуальное мастерство. Нам удавалось в первом тайме правильно держать высокую линию обороны. Возможно, не всегда получалось прессинговать так, как нужно, но мы забили два мяча и могли забивать еще. В каждом из таймов попадали в каркас ворот, несколько раз гостей спасал голкипер. Во втором тайме мы организовали не одну контратаку, было несколько выходов один в один, три в два, четыре в три и тому подобное. Но реализация, как и в течение всего сезона, нас немного подвела.

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- Каким будет ваш короткий итог сезона 2024/25 для "Буковины"?

- Неоднозначный. Сейчас на эмоциях не хочу ничего говорить, но для меня текущий сезон стал непростым и неоднозначным. У нас есть кому принимать решения и анализировать. Для нас самое главное - это играть для болельщиков. Я всегда говорил, что футбол без болельщиков невозможен, - сказал Чурилов.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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