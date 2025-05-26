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Ротань может перейти в богатый клуб Первой лиги - Источник

Первая лига

А как же "Полесье"?

Ротань может перейти в богатый клуб Первой лиги - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может трудоустроиться в "Металлисте 1925". Об этом утверждает Telegram-канал "Камон, Плей!".

По информации источника, 43-летний специалист имеет с харьковчанами принципиальное согласие вне зависимости от результата в стыковых матчах.

Накануне была информация о том, что Ротань согласовал условия сотрудничества с "Полесьем".

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Напомним, "Металлист 1925" завершил сезон Первой лиги-2024/25 на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. За право выступать в УПЛ харьковчане сыграют с киевским "Левым Берегом".

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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