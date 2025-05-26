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Ротань может перейти в богатый клуб Первой лиги - Источник
А как же "Полесье"?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может трудоустроиться в "Металлисте 1925". Об этом утверждает Telegram-канал "Камон, Плей!".
По информации источника, 43-летний специалист имеет с харьковчанами принципиальное согласие вне зависимости от результата в стыковых матчах.
Накануне была информация о том, что Ротань согласовал условия сотрудничества с "Полесьем".
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Напомним, "Металлист 1925" завершил сезон Первой лиги-2024/25 на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. За право выступать в УПЛ харьковчане сыграют с киевским "Левым Берегом".
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