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Дебютант УПЛ на грани неаттестации: СМИ раскрыли причину

Первая лига
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Це ж було вже

Дебютант УПЛ на грани неаттестации: СМИ раскрыли причину

Фото: СК Полтава

Новина українською

Украинский журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему СК "Полтава" рискует не получить аттестацию для участия в УПЛ.

"В инфопространстве началась густо накапливаться информация, что "Полтаву" могут не допустить в УПЛ.

Все клубы проходят аттестацию в УАФ по 4 признакам: спортивный, финансовый аспект, кадрово-административный и инфраструктурный. В последнем аспекте, как я понимаю, зарыта собака.

В документах, которые передавала "Полтава" в УАФ, основной ареной был указан городской стадион "Ворскла" им. Бутовского. Это подтверждено соглашением от 20.02.2025 между "Полтавой" и "Ворсклой", которая является официальным арендатором городского стадиона в течение всего военного времени. Это определенный договор о совместном использовании спортивных сооружений.

Конкретно объекты в этом договоре, из того, что я понимаю, не указаны. "Ворскла" считает, что предметом договора является аренда тренировочного поля с искусственным покрытием 5-го поколения, где тренируется "Полтава". Это не поле, где "Полтава" хочет играть свои матчи. "Полтава" считает, что договор содержит и использование стадиона им. Бутовского.

По нашей информации, УАФ, я надеюсь, что по собственной инициативе, обратилась к арендатору арены "Ворсклы" с запросом разрешения играть здесь "Полтаве". И "Ворскла" заявила, что этот документ является подделкой, потому что стадион им. Бутовского никогда не обсуждался в договоре.

Если клубы сойдутся и решат использовать его, то надо дополнительно реконструировать под еще одну команду.

Резервной ареной "Полтава" в аттестационном документе, по нашей информации, заявила стадион "Ника" в Александрии. Якобы дирекция "Александрии" предоставила письмо, что не отрицает эту информацию.

По состоянию на сегодня ситуация максимально непонятна, потому что стадион "Ворскла" является одновременно и резервной ареной в аттестации "Металлиста 1925". Более того, есть версия, что "Металлист 1925" активно "пушит" эту тему", - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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