Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютант УПЛ на грани неаттестации: СМИ раскрыли причину
Це ж було вже
Фото: СК Полтава
Украинский журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему СК "Полтава" рискует не получить аттестацию для участия в УПЛ.
"В инфопространстве началась густо накапливаться информация, что "Полтаву" могут не допустить в УПЛ.
Все клубы проходят аттестацию в УАФ по 4 признакам: спортивный, финансовый аспект, кадрово-административный и инфраструктурный. В последнем аспекте, как я понимаю, зарыта собака.
В документах, которые передавала "Полтава" в УАФ, основной ареной был указан городской стадион "Ворскла" им. Бутовского. Это подтверждено соглашением от 20.02.2025 между "Полтавой" и "Ворсклой", которая является официальным арендатором городского стадиона в течение всего военного времени. Это определенный договор о совместном использовании спортивных сооружений.
Конкретно объекты в этом договоре, из того, что я понимаю, не указаны. "Ворскла" считает, что предметом договора является аренда тренировочного поля с искусственным покрытием 5-го поколения, где тренируется "Полтава". Это не поле, где "Полтава" хочет играть свои матчи. "Полтава" считает, что договор содержит и использование стадиона им. Бутовского.
По нашей информации, УАФ, я надеюсь, что по собственной инициативе, обратилась к арендатору арены "Ворсклы" с запросом разрешения играть здесь "Полтаве". И "Ворскла" заявила, что этот документ является подделкой, потому что стадион им. Бутовского никогда не обсуждался в договоре.
Если клубы сойдутся и решат использовать его, то надо дополнительно реконструировать под еще одну команду.
Резервной ареной "Полтава" в аттестационном документе, по нашей информации, заявила стадион "Ника" в Александрии. Якобы дирекция "Александрии" предоставила письмо, что не отрицает эту информацию.
По состоянию на сегодня ситуация максимально непонятна, потому что стадион "Ворскла" является одновременно и резервной ареной в аттестации "Металлиста 1925". Более того, есть версия, что "Металлист 1925" активно "пушит" эту тему", - сказал Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
Популярное сейчас
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Вторая лига. Первый матч за чемпионство в Ковалевке
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены