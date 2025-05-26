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Харьковская сенсация. Металлист 1925 может объединиться с Металлистом
Пока что информация на уровне инсайдов от журналистов
instagram.com/metalist1925_kh
Два харьковских клуба, "Металлист" и "
"Металлист 1925" серьезно рассматривает вариант объединения с "Металлистом". Объединиться и подарить Харькову один единственный клуб – такая идея. Под одним "истинным" брендом, логотипом, ну и так далее.
Я так понимаю, что под брендом и названием "старого" "Металлиста".
Сейчас ведутся ознакомительные беседы, переговоры. Может там в этом вопросе будет не все так гладко.
Я так понимаю, что "Металлист 1925" готов поглотить "Металлист", но при этом забрать его логотип, бренд. Но при этом речь идет и об игроках, академии "Металлист". То есть, пакетом зайти и поглотить клуб", - сказал Бурбас.
Напомним, что недавно также была информация, что "Металлист 1925" может сменить название на ФК "Харьков".
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