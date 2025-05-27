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Эпицентр – Кудровка 2:1. Видео голов и обзор матча
Завершение сезона на мажорной ноте от победителей турнира
Епіцентр
"Эпицентр" вырвал победу у "Кудровки" в заключительном туре чемпионской группы Первой лиги.
Решающий гол во втором тайме забил Иван Демиденко.
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Группа "Чемпионская". Восьмой тур
"Эпицентр" - "Кудровка" 2:1
Голы: Демченко (17), Демиденко (79) - Легостаев (34)
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