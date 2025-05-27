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Металлист – Полтава 0:1. Видео гола и обзор матча

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Металлист – Полтава 0:1. Видео гола и обзор матча

СК Полтава

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полтава" с трудом обыграла "Металлист" в восьмом туре чемпионской группы Первой лиги.

На 84-й минуте победу гостям принес гол Евгения Стрельцова.

По итогам сезона "Полтава" напрямую выходит в УПЛ.

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Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Металлист" - "Полтава" 0:1

Голы: Стрельцов (84)

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