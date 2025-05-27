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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Первая лига

Новый выпуск программы ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 26.05.2025.

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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Группа Чемпионская: поздравления "Полтаве", ждем "Кудровку" и "Металлист 1925" в плей-офф;
  • Группа Выбывания: "Кремень" и "Диназ" - во Второй лиге, суперматч "Феникса-Мариуполя" и "Нивы";
  • Вторая лига: два плей-оффа позади, отпуск откладывается;
  • Новый конкурс от SELECT Sport Украина.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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