Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
Новый выпуск программы ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 26.05.2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: поздравления "Полтаве", ждем "Кудровку" и "Металлист 1925" в плей-офф;
- Группа Выбывания: "Кремень" и "Диназ" - во Второй лиге, суперматч "Феникса-Мариуполя" и "Нивы";
- Вторая лига: два плей-оффа позади, отпуск откладывается;
- Новый конкурс от SELECT Sport Украина.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Не удивлюсь, если Александрия повторит путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Финалы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000