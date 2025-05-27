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Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник

Первая лига

Будет искать себе новую команду

Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером.

По инсайдерской информации журналиста Дмитрия Венкова, главный тренер "Кремня" Игорь Климовский ушел из клуба.

У наставника закончился контракт и руководство клуба решило его не продлевать.

"У специалиста истек контракт и после финального разговора с руководством клуба было принято решение на данном этапе прекратить сотрудничество. Сейчас коуч ищет новое место работы", - сообщил журналист.

Игорь Климовский возглавил "Кремень" в сезоне 2023/24 и провел с клубом 48 матчей.

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К слову, "Кремень" занял последнее место в Группе Выбывания Первой Лиги и в следующем сезоне сыграет во Второй Лиге.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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