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Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов, - Источник
Ещё один под вопросом
Фото: FC UCSA /Автор - невідомий
Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов.
Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что после официального завершения сезона, из "ЮКСЫ" уйдут двое футболистов. Один из них уже имеет предложения от других клубов Первой Лиги.
Речь о голкипере Виталии Чеботареве и защитнике Владиславе Юзефовиче.
"После официального завершения этого сезона, по моей инсайдерской информации, команду покинут голкипер Виталий Чеботарев и защитник Владислав Юзефович. Последний уже имеет два предложения от клубов Первой лиги", - написал журналист.
Также некоторые клубы Первой Лиги интересуются хавбеком "ЮКСИ" Максимом Казаковым.
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В этом сезоне Виталий Чеботарев провел 4 матча за тарасовский клуб, в которых пропустил 7 голов и два матча отстоял "на ноль". Голкипер присоединился к команде в марте 2025 года свободным агентом.
Защитник Владислав Юзефович провел 20 матчей за клуб, в которых отметился голом. Игрок присоединился к клубу в августе 2024 года.
К слову. "ЮКСА" заняла последнее 8-е место в Чемпионской группе Первой Лиги.
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