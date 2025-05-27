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Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов, - Источник

Первая лига

Ещё один под вопросом

Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов, - Источник

Фото: FC UCSA /Автор - невідомий

Новина українською

Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что после официального завершения сезона, из "ЮКСЫ" уйдут двое футболистов. Один из них уже имеет предложения от других клубов Первой Лиги.

Речь о голкипере Виталии Чеботареве и защитнике Владиславе Юзефовиче.

"После официального завершения этого сезона, по моей инсайдерской информации, команду покинут голкипер Виталий Чеботарев и защитник Владислав Юзефович. Последний уже имеет два предложения от клубов Первой лиги", - написал журналист.

Также некоторые клубы Первой Лиги интересуются хавбеком "ЮКСИ" Максимом Казаковым.

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В этом сезоне Виталий Чеботарев провел 4 матча за тарасовский клуб, в которых пропустил 7 голов и два матча отстоял "на ноль". Голкипер присоединился к команде в марте 2025 года свободным агентом.

Защитник Владислав Юзефович провел 20 матчей за клуб, в которых отметился голом. Игрок присоединился к клубу в августе 2024 года.

К слову. "ЮКСА" заняла последнее 8-е место в Чемпионской группе Первой Лиги.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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