Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов, - Источник

Из аутсайдера Чемпионской группы Первой Лиги уйдут двое футболистов.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что после официального завершения сезона, из "ЮКСЫ" уйдут двое футболистов. Один из них уже имеет предложения от других клубов Первой Лиги.

Речь о голкипере Виталии Чеботареве и защитнике Владиславе Юзефовиче.

"После официального завершения этого сезона, по моей инсайдерской информации, команду покинут голкипер Виталий Чеботарев и защитник Владислав Юзефович. Последний уже имеет два предложения от клубов Первой лиги", - написал журналист.

Также некоторые клубы Первой Лиги интересуются хавбеком "ЮКСИ" Максимом Казаковым.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Виталий Чеботарев провел 4 матча за тарасовский клуб, в которых пропустил 7 голов и два матча отстоял "на ноль". Голкипер присоединился к команде в марте 2025 года свободным агентом.

Защитник Владислав Юзефович провел 20 матчей за клуб, в которых отметился голом. Игрок присоединился к клубу в августе 2024 года.

К слову. "ЮКСА" заняла последнее 8-е место в Чемпионской группе Первой Лиги.