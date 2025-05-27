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Буковина – ЮКСА 2:0. Видео голов и обзор матча
Поединок за седьмое место
Буковина
"Буковина" уверенно взяла верх над ЮКСА в заключительном туре чемпионской группе Первой лиги.
Отличились в составе черновицкого клуба Олег Кожушко и Богдан Бойчук.
Никаких турнирных задач обе команды не решали.
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Группа "Чемпионская". Восьмой тур
"Буковина"- ЮКСА 2:0
Голы: Кожушко (36), Бойчук (42)
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