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Буковина – ЮКСА 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Поединок за седьмое место

Буковина – ЮКСА 2:0. Видео голов и обзор матча

Буковина

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Буковина" уверенно взяла верх над ЮКСА в заключительном туре чемпионской группе Первой лиги.

Отличились в составе черновицкого клуба Олег Кожушко и Богдан Бойчук.

Никаких турнирных задач обе команды не решали.

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Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Буковина"- ЮКСА 2:0

Голы: Кожушко (36), Бойчук (42)

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