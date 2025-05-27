Ключевой игрок. Буковина продлила контракт с защитником клуба

"Буковина" продлила контракт с защитником клуба.

Андрей Бусько продлил контракт с черновицкой командой до 2027 года.

"Желаем Андрею достичь новых свершений в составе "Буковины"!", - написал клуб.

В прошлом сезоне Бусько сыграл 21 матч, в которых получил 5 желтых карточек и одну красную.

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К слову, 28-летний защитник присоединился к "Буковине" в июне 2024 года свободным агентом из "Металлиста".