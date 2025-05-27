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Кремень - Подолье 0:2. Видео голов и обзор матча
Поражение кризисного клуба
Поділля
"Подолье" победило "Кремень" в последнем туре группы "Выбывание" Первой лиги.
Решающими в поединке стали голы Вадима Шаврина и Антона Савина.
По итогам встречи "Кремень" вылетает из Первой лиги, а "Подолье" продолжит бороться за сохранение прописки во втором дивизионе в плей-офф.
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Группа "Выбывание". Девятый тур
"Кремень" - "Подолье" 0:2
Голы: Шаврин (25), Савин (28)
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