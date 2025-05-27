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Тренер Металлиста провел свой юбилейный поединок в тренерской карьере

Первая лига

Как раз в последнем туре Чемпионской группы

Тренер Металлиста провел свой юбилейный поединок в тренерской карьере

instagram.com/fcmetalist

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Тренер "Металлиста" провел свой юбилейный поединок в тренерской карьере.

Матч против "Полтавы" стал для Андрея Анищенко 50-й поединком в качестве наставника в Первой Лиге.

Анищенко возглавил "Металлист" в июне 2023 года, и провел с клубом 53 матча в Первой Лиге и Кубке Украины. С харьковским клубом он одержал 16 побед, 21 матч проиграл и еще 16 встреч закончились вничью.

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Напомним, что по итогам Чемпионской группы Первой Лиги "Металлист" занял шестое место и в следующем сезоне продолжит выступления в турнире.

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Источник:
DIVI Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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dalexx (Украина)
27.05.2025 в 14:43
Справжня сенсація!
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