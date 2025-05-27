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Тренер Металлиста провел свой юбилейный поединок в тренерской карьере
Как раз в последнем туре Чемпионской группы
instagram.com/fcmetalist
Тренер "Металлиста" провел свой юбилейный поединок в тренерской карьере.
Матч против "Полтавы" стал для Андрея Анищенко 50-й поединком в качестве наставника в Первой Лиге.
Анищенко возглавил "Металлист" в июне 2023 года, и провел с клубом 53 матча в Первой Лиге и Кубке Украины. С харьковским клубом он одержал 16 побед, 21 матч проиграл и еще 16 встреч закончились вничью.
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Напомним, что по итогам Чемпионской группы Первой Лиги "Металлист" занял шестое место и в следующем сезоне продолжит выступления в турнире.
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