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Феникс-Мариуполь – Нива 0:1. Видео гола и обзор матча
Тернопольцы остались вторыми
Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" с трудом обыграла "Феникс-Мариуполь" в девятом туре группы "Выбывание" Первой лиги.
Единственный гол в игре с пенальти забил Виталий Михайлив.
Таким образом, "Феникс-Мариуполь" упустил шанс обогнать "Ниву" в борьбе за второе место в группе.
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Группа "Выбывание". Девятый тур
"Феникс-Мариуполь" - "Нива" 0:1
Голы: В. Михайлив (45, пен)
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