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Феникс-Мариуполь – Нива 0:1. Видео гола и обзор матча

Первая лига

Тернопольцы остались вторыми

Феникс-Мариуполь – Нива 0:1. Видео гола и обзор матча

Нива Тернопіль

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" с трудом обыграла "Феникс-Мариуполь" в девятом туре группы "Выбывание" Первой лиги.

Единственный гол в игре с пенальти забил Виталий Михайлив.

Таким образом, "Феникс-Мариуполь" упустил шанс обогнать "Ниву" в борьбе за второе место в группе.

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Группа "Выбывание". Девятый тур

"Феникс-Мариуполь" - "Нива" 0:1

Голы: В. Михайлив (45, пен)

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