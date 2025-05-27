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Виктория – Минай 2:2. Видео голов и обзор матча
Вікторія Суми
"Виктория" и "Минай" расписали результативную ничью в поединке девятого тура группы "Выбывание" Первой лиги.
В составе сумского клуба дважды с пенальти ворота соперника распечатал Руслан Паламар, за закарпатский клуб забивали Назарий Воробчак и Антон Демченко.
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Группа "Выбывание". Девятый тур
"Виктория" - "Минай" 2:2
Голы: Паламар (41, пен, 45+1, пен) - Воробчак (43), Демченко (67)
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