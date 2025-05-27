Диназ - Прикарпатье 2:2. Видео голов и обзор матча

Вышгородский "Диназ" и ивано-франковское "Прикарпатье" не выявили победителя в поединке девятого тура группы "Выбывание" Первой лиги.

В каждом из таймов команды обменялись по одному голу.

Таким образом, "Прикарпатье" потерял все шансы на победу в группе, а "Диназ" продолжает свою безвыигрышную серию.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2

Голы: Рудницкий (45+1), Латута (67) - Барчук (28), Кириченко (47, автогол)