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Диназ - Прикарпатье 2:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига

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Диназ - Прикарпатье 2:2. Видео голов и обзор матча

Прикарпаття

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вышгородский "Диназ" и ивано-франковское "Прикарпатье" не выявили победителя в поединке девятого тура группы "Выбывание" Первой лиги.

В каждом из таймов команды обменялись по одному голу.

Таким образом, "Прикарпатье" потерял все шансы на победу в группе, а "Диназ" продолжает свою безвыигрышную серию.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2

Голы: Рудницкий (45+1), Латута (67) - Барчук (28), Кириченко (47, автогол)

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