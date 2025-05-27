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Диназ - Прикарпатье 2:2. Видео голов и обзор матча
Мини-сенсация
Прикарпаття
Вышгородский "Диназ" и ивано-франковское "Прикарпатье" не выявили победителя в поединке девятого тура группы "Выбывание" Первой лиги.
В каждом из таймов команды обменялись по одному голу.
Таким образом, "Прикарпатье" потерял все шансы на победу в группе, а "Диназ" продолжает свою безвыигрышную серию.
Группа "Выбывание". Девятый тур
"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2
Голы: Рудницкий (45+1), Латута (67) - Барчук (28), Кириченко (47, автогол)
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