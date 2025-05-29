Первая лига. Игра за первое место в Черкассах. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание

Уже завтра завершится регулярный чемпионат Первой лиги. Впереди будут ожидать только стыковые матчи за право в следующем сезоне играть во втором по рангу дивизионе Украины. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Виктория" - "Нива"

30.05.2025. 13:00. "Черкассы-Арена". Черкассы

Безусловно, это самый ожидаемый матч последнего тура. "Виктория" сейчас занимает первое место, но опережает "Ниву“ всего на один зачетный пункт. Коллектив из Сум неделю назад сыграл вничью с "Минаем", хотя дважды по ходу матча вел в счете. Два гола с пенальти забил Руслан Паламар. Пропускная домашняя клубная рекордная серия "Виктории" продолжается в Первой лиге 8 игр - 10 голов. "Нива" в прошлом туре минимально победила "Феникс-Мариуполь“ - 1:0. Все решил гол с пенальти Виталия Михайлива. Подопечные Вирта не проигрывают пять матчей подряд: две победы и три ничьи. Игра первого круга завершилась без голов. Надеемся, что на этот раз команды нас порадуют. Из-за дисквалификации хозяевам не поможет Евпак, а гостям - Виталий Михайлив.

"Минай" - "Феникс-Мариуполь"

30.05.2025. 13:00. "Минай". Минай

Противостояние шестой и четвертой команд группы. Закарпатцы в прошлом туре сыграли вничью с "Викторией" - 2:2. Завершилась проигрышная гостевая клубная рекордная серия "Миная", которая длилась в Первой лиге 3 матча. Безусловно, отобрать очки у лидера это очень хорошо, но турнирное положение требует от "Миная" только максимальных результатов. Подопечные Калиниченко могут подняться из зоны переходных матчей только в случае победы и поражения "Металлурга" в Ивано-Франковске. "Феникс-Мариуполь" может доигрывать сезон спокойно. Подопечные Фещука останутся в Первой лиге и это самое главное для коллектива, который сформировался перед самым началом весенней части сезона. Во Львове в первом круге победил "Феникс-Мариуполь". Смогут ли закарпатцы реваншироваться? Хозяевам из-за дисквалификации не помогут Раско и Росул.

"Прикарпатье" - "Металлург"

30.05.2025. 13:00. "Рух". Ивано-Франковск

Коллектив из Ивано-Франковска потерял шансы побороться за первое место, но стремится сохранить третью позицию. "Прикарпатье" в конце сезона разочаровывает: поражение и две ничьи. Подопечные Рипана сыграли вничью против команд, которые в следующем сезоне будут играть во Второй лиге. Это свидетельствует о существенном спаде в форме. "Металлург" прошлый тур пропускал, поэтому имел достаточно времени, чтобы подготовиться к решающему матчу сезона. Даже ничья устроит запорожцев, чтобы остаться в Первой лиге напрямую. В случае поражения необходимо будет смотреть на результат "Миная". В первом круге в Запорожье "Прикарпатье" победило - 2:0.

"Подолье" - "Диназ"

30.05.2025. 13:00. "Подолье". Хмельницкий

"Диназ" напрямую вылетает во Вторую лигу. Подопечные Головко завершат этот чемпионат на предпоследнем месте. В прошлом туре вышгородцы за счет характера смогли не проиграть "Прикарпатью" - 2:2. Однако, очень много было потеряно ранее. "Подолье" неделю назад переиграло „Кремень“ - 2:0. Голевая клубная рекордная серия "Подолья" продолжается в Первой лиге 12 игр - 16 голов. Хмельницкий коллектив остается на седьмом месте. В первом круге команды сыграли вничью - 1:1. Дисквалифицированных у команд перед последним туром нет.