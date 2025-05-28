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Тренер клуба Первой лиги подтвердил свою отставку

Первая лига

У специалиста завершился контракт

Тренер клуба Первой лиги подтвердил свою отставку

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Украинский специалист Игорь Климовский подтвердил, что покинул должность главного тренера "Кремня".

- Да, у меня после полутора лет сотрудничества завершился контракт.

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- Какой-то финальный разговор с руководством клуба у вас был?

- Да, мы пообщались, поблагодарили друг друга.

- Остаться предлагали?

- Ну, пока по команде решают что и как будет. Потом будут обращаться. Они не против, чтобы я работал дальше.

- То есть вы ожидаете, какой будет судьба "Кремня", и еще можете вернуться?

- Нет. Я пока может буду рассматривать какую-то другую команду. А дальше посмотрим, - сказал Климовский для издания Украинский футбол.

К слову, "Кремень" занял последнее место в Группе Выбывания Первой Лиги и в следующем сезоне сыграет во Второй Лиге.

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Кремень (Кременчуг) Игорь Климовский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2025 в 10:57
второй Бабич
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
28.05.2025 в 10:57
второй Бабич
Ответить
0
0

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