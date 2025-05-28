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Тренер клуба Первой лиги подтвердил свою отставку
У специалиста завершился контракт
Фото: ФК Кремінь
Украинский специалист Игорь Климовский подтвердил, что покинул должность главного тренера "Кремня".
- Да, у меня после полутора лет сотрудничества завершился контракт.
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- Какой-то финальный разговор с руководством клуба у вас был?
- Да, мы пообщались, поблагодарили друг друга.
- Остаться предлагали?
- Ну, пока по команде решают что и как будет. Потом будут обращаться. Они не против, чтобы я работал дальше.
- То есть вы ожидаете, какой будет судьба "Кремня", и еще можете вернуться?
- Нет. Я пока может буду рассматривать какую-то другую команду. А дальше посмотрим, - сказал Климовский для издания Украинский футбол.
К слову, "Кремень" занял последнее место в Группе Выбывания Первой Лиги и в следующем сезоне сыграет во Второй Лиге.
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