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Климовский прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами Кремня
Клуб ищет спонсоров
Фото: ФК Кремінь
Уже бывший главный тренер "Кремня" Игорь Климовский рассказал о финансовых проблемах клуба.
- Какова сейчас ситуация в клубе, потому что невыезд команды на матч с "Минаем" заставил насторожить футбольную общественность.
- Есть финансовые проблемы. Небольшие. Однако все может решиться. Ищут спонсоров, которые могут помочь.
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- Перед тренерским штабом и командой есть задолженности?
- Нет, нет.
- То есть проблемы касаются больше функционирования клуба на будущее?
- Да-да. В плане выполнения обязанностей перед тренерами и футболистами, честно говоря, к президенту клуба Сергею Ковниру никогда не было никаких вопросов. Пожалуй, это единственный такой клуб. Я за это благодарен, - сказал Климовский.
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