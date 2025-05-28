Климовский прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами Кремня

Уже бывший главный тренер "Кремня" Игорь Климовский рассказал о финансовых проблемах клуба.

- Какова сейчас ситуация в клубе, потому что невыезд команды на матч с "Минаем" заставил насторожить футбольную общественность.

- Есть финансовые проблемы. Небольшие. Однако все может решиться. Ищут спонсоров, которые могут помочь.

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- Перед тренерским штабом и командой есть задолженности?

- Нет, нет.

- То есть проблемы касаются больше функционирования клуба на будущее?

- Да-да. В плане выполнения обязанностей перед тренерами и футболистами, честно говоря, к президенту клуба Сергею Ковниру никогда не было никаких вопросов. Пожалуй, это единственный такой клуб. Я за это благодарен, - сказал Климовский.