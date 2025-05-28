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Буковина попрощалась сразу с двумя игроками
Команду покинули полузащитник и вратарь
Фото: ФК Буковина
"Буковина" прекратила сотрудничество с полузащитником Романом Бодней и голкипером Иваном Пономаренко.
Контракты футболистов истекают в конце июня, и стороны приняли решение не продлевать соглашение.
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23-летний Бодня присоединился к "Буковине" в июле 2023 года. Всего за два сезона в составе "желто-черных" хавбек сыграл в 42-х матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
27-летний Пономаренко уже защищал цвета команды в сезонах 2020/21 и 2021/22 и провел 27 матчей, после чего пошел на повышение в Премьер-лигу: сначала в ФК "Львов", а затем - в полтавскую "Ворсклу". Вернулся в черновицкий клуб вратарь в июле 2023 года. Всего в составе "Буковины" Пономаренко провел 62 матча.
"Буковина" поблагодарила Романа и Ивана за выступления в команде и вклад в ее успехи, а также пожелала им удачи в дальнейшей карьере.
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