Кубковый джокер. Клуб Первой лиги продлил контракт со своим лидером

28-летний вингер "Буковины" Богдан Бойчук продлил контракт с клубом. Как сообщает пресс-служба "желто-черных", новое соглашение опытного игрока линии атаки рассчитано до 30 июня 2026 года.

Бойчук присоединился к "Буковине" в июне 2024 года. В сезоне 2024/25 футболист в целом провел 24 матча (18 поединков в Первой лиге и 6 игр в Кубке Украины), в которых записал в свой актив пять забитых мячей и три голевые передачи.

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Именно Бойчук стал лучшим бомбардиром "Буковины" в историческом для черновчан розыгрыше Кубка Украины - кроме гола в ворота киевского "Динамо" (1:4) в полуфинале турнира, Богдан также отмечался победными мячами на последних минутах противостояний с ФК "Николаев" (2:1) и НК "Пробий" (1:0), за что даже получил прозвище "кубковый джокер".

Также нападающий с тремя результативными передачами в своем активе стал лучшим ассистентом "желто-черных" в прошлом сезоне Первой лиги.