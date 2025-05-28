"Над этим и будем работать". Нагорняк назвал главные цели Эпицентра после выхода в УПЛ

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк заявил, что главной задачей команды в следующем сезоне будет сохранение прописки в высшем дивизионе Украины.

- Сейчас у команды отпуск. Есть немного времени на анализ и размышления о будущем. Уже определились с тренировочными сборами? В первую очередь интересует, когда команда соберется и в каком составе?

- Планируем собраться 20-21 июня на нашей базе в Дунаевцах. Там и будем проводить сборы. Домашние спарринги будем играть в Каменце-Подольском, но об их количестве и соперниках сообщим позже.

Относительно изменений в составе, то пока мы до конца все не решили. Как я говорил ранее, процентов 70 футболистов продолжат выступать за "Эпицентр". У нас достаточно молодые ребята, которые амбициозны и заслужили играть в Премьер-лиге и это их мечта. Своим трудом они доказали, что достойны выступать в УПЛ. Но пока не понимают, какая это ответственность.

Конечно, нужно усиление, и оно будет. Нам по многим направлениям надо усилиться - и в организационной структуре, и в комплектации. И давайте откровенно - сейчас украинские футболисты «на вес золота». Мы пошли по пути, что взяли молодых ребят, и кто-то за 2, а кто-то за 3 года дошел до Премьер-лиги. И сейчас ребята, которым по 23-25 лет, в таком возрасте, в котором должны играть именно в УПЛ.

- Но это ребята, которых раскрыли именно тренерский штаб - Сергей Нагорняк и Олег Надуда.

- В первую очередь, футболисты раскрылись благодаря своей работе. Мы только их направляли. Я всегда им что-то объясняю, делаю такие небольшие лекции на разные темы, разговариваем как товарищи, даю советы. Возможно, это тоже сработало.

- Уже поставлена какая-то задача на следующий чемпионат, который будет дебютным для "Эпицентра" в Премьер-лиге?

- Давайте я пока не буду говорить, что в следующем сезоне мы получим путевку в еврокубки? У нас, конечно, есть задача, но не такая. Нам нужно закрепиться в Премьер-лиге. Вот над этим и будем работать.

- То есть, "Эпицентр" будет придерживаться своей стратегии - не все сразу, а постепенно?

- Именно так и есть, - сказал Нагорняк.