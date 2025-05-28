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Капитан Металлиста 1925: Это был очень неприятный сезон - мы не боимся Левый Берег
Харьковчанам предстоят стыки за право участия в УПЛ
Фото: ФК Металіст 1925
Полузащитник "
– Впереди стыковые матчи с "Левым Берегом". Какой сейчас настрой в команде?
– Настроение максимально боевое. Мы все понимаем, что не выполнили основную задачу – прямой выход в Премьер-лигу. Да, у нас хороший состав, сильная поддержка от болельщиков и клуба, но в чемпионате не хватило стабильности. Теперь имеем еще один шанс – и сделаем все, чтобы им воспользоваться.
– Вы финишировали третьими, хотя до последнего тура "Металлист 1925" сохранял шансы на второе место. Как команда пережила этот момент?
– Это был очень неприятный сезон. Мы знали, что все еще в наших руках, но не достигли нужного результата. Сейчас мы много говорим внутри команды, разбираем ошибки, делаем выводы. И самое главное – держимся вместе. В такие моменты проявляется настоящий характер.
– Что можете сказать болельщикам, которые надеялись на прямой выход в УПЛ?
– Мы чувствуем эту ответственность. Болельщики были с нами весь сезон, и мы хотим реабилитироваться перед ними. Показать, что нам не безразлично. Эти два матча – это шанс для всех нас. Для клуба, для Харькова, для игроков, для фанов, которые заслуживают видеть "Металлист 1925" среди лучших.
– Что скажете о сопернике в плей-офф – "Левый Берег"?
– Это команда из Премьер-лиги, и мы относимся к ним с уважением. Но, конечно, мы не боимся. Они достойно выступали в Премьер-Лиге на протяжении сезона, но на финише чего-то не хватило, чтобы обезопасить себя. Мы готовимся серьезно, изучаем соперника, работаем над каждой мелочью. А еще возможность исправиться еще и за прошлогодний переходной турнир. Мы готовы к борьбе сейчас.
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