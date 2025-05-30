Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Последний тур
Фото: ФК Вікторія
Сегодня сыграют матчи последнего десятого тура в группе "Выбывание". С большим интересом ожидаем игру в Черкассах, где "Виктория" будет принимать "Ниву". В этом противостоянии определится победитель группы. Сумчан устроит даже ничья. Также ничья спасет от переходных матчей "Металлург". Если запорожцы проиграют в Ивано-Франковске, то стоит будет ожидать результаты игры "Миная".
13:00. "Виктория" - "Нива"
13:00. "Прикарпатье" - "Металлург"
13:00. "Минай" - "Феникс-Мариуполь"
13:00. "Подолье" - "Диназ"
Популярное сейчас
- Официально известно, где продолжит карьеру чемпион мира Анхель Ди Мария
- Полесье официально представило нового главного тренера
- УПЛ. Левый Берег - Металлист 1925 0:1. Киевляне нахозяйничались
- Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой