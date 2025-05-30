Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют матчи последнего десятого тура в группе "Выбывание". С большим интересом ожидаем игру в Черкассах, где "Виктория" будет принимать "Ниву". В этом противостоянии определится победитель группы. Сумчан устроит даже ничья. Также ничья спасет от переходных матчей "Металлург". Если запорожцы проиграют в Ивано-Франковске, то стоит будет ожидать результаты игры "Миная".

13:00. "Виктория" - "Нива"

13:00. "Прикарпатье" - "Металлург"

13:00. "Минай" - "Феникс-Мариуполь"

13:00. "Подолье" - "Диназ"