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Центральный защитник Буковины уйдет из клуба, - Источник
Еще один уходит
Фото: ФК Буковина
Центральный защитник "Буковины" уйдет из клуба.
По информации журналиста Дмитрия Венкова, Максим Лопыренок не продлит контракт с черновицким клубом и уйдет свободным агентом.
Защитник присоединился к клубу в июне 2024 года свободным агентом из "ЛНЗ". Провел 12 матчей во всех турнирах: 7 поединков в Первой Лиге и 5 - в Кубке Украины.
К слову, это не первые потери клуба. Ранее из команды ушли полузащитник Роман Боднея и голкипер Иван Пономаренко.
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"Буковина" в чемпионской группе Первой Лиги заняла седьмое место и в новом сезоне продолжит выступления в турнире.
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