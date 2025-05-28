Центральный защитник Буковины уйдет из клуба, - Источник

Центральный защитник "Буковины" уйдет из клуба.

По информации журналиста Дмитрия Венкова, Максим Лопыренок не продлит контракт с черновицким клубом и уйдет свободным агентом.

Защитник присоединился к клубу в июне 2024 года свободным агентом из "ЛНЗ". Провел 12 матчей во всех турнирах: 7 поединков в Первой Лиге и 5 - в Кубке Украины.

К слову, это не первые потери клуба. Ранее из команды ушли полузащитник Роман Боднея и голкипер Иван Пономаренко.

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"Буковина" в чемпионской группе Первой Лиги заняла седьмое место и в новом сезоне продолжит выступления в турнире.