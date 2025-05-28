  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Центральный защитник Буковины уйдет из клуба, - Источник

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центральный защитник Буковины уйдет из клуба, - Источник

Первая лига

Еще один уходит

Центральный защитник Буковины уйдет из клуба, - Источник

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Центральный защитник "Буковины" уйдет из клуба.

По информации журналиста Дмитрия Венкова, Максим Лопыренок не продлит контракт с черновицким клубом и уйдет свободным агентом.

Защитник присоединился к клубу в июне 2024 года свободным агентом из "ЛНЗ". Провел 12 матчей во всех турнирах: 7 поединков в Первой Лиге и 5 - в Кубке Украины.

К слову, это не первые потери клуба. Ранее из команды ушли полузащитник Роман Боднея и голкипер Иван Пономаренко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Буковина" в чемпионской группе Первой Лиги заняла седьмое место и в новом сезоне продолжит выступления в турнире.

По теме
yellow-arrow
Бывший хавбек Агробизнеса заинтересовал клубы Второй Лиги, - Источник
yellow-arrow
Капитан Металлиста 1925: Это был очень неприятный сезон - мы не боимся Левый Берег
yellow-arrow
"Над этим и будем работать". Нагорняк назвал главные цели Эпицентра после выхода в УПЛ
Буковина (Черновцы) Максим Лопыренок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости