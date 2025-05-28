Бывший хавбек Агробизнеса заинтересовал клубы Второй Лиги, - Источник

Бывший хавбек "Агробизнеса" заинтересовал клубы Второй Лиги.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что 25-летний Дмитрий Касимов заинтересовал команды Второй лиги, которые сейчас борются за повышение в классе.

О каких клубах речь - источник не уточнил.

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Напомним, что Дмитрий Касимов в конце сезона покинул волочиский клуб. За команду он провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.