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Бывший хавбек Агробизнеса заинтересовал клубы Второй Лиги, - Источник

Первая лига

Реабилитирует карьеру?

Бывший хавбек Агробизнеса заинтересовал клубы Второй Лиги, - Источник

Фото: ФК Минай

Новина українською

Бывший хавбек "Агробизнеса" заинтересовал клубы Второй Лиги.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что 25-летний Дмитрий Касимов заинтересовал команды Второй лиги, которые сейчас борются за повышение в классе.

О каких клубах речь - источник не уточнил.

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Напомним, что Дмитрий Касимов в конце сезона покинул волочиский клуб. За команду он провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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