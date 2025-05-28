Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший хавбек Агробизнеса заинтересовал клубы Второй Лиги, - Источник
Реабилитирует карьеру?
Фото: ФК Минай
Бывший хавбек "Агробизнеса" заинтересовал клубы Второй Лиги.
Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что 25-летний Дмитрий Касимов заинтересовал команды Второй лиги, которые сейчас борются за повышение в классе.
О каких клубах речь - источник не уточнил.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Дмитрий Касимов в конце сезона покинул волочиский клуб. За команду он провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
Читайте такжеСразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000