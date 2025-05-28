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Григорчук получил предложение от клуба Первой лиги

Первая лига
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Тренер взял время на подумать

Григорчук получил предложение от клуба Первой лиги

фото из свободных источников

Новина українською

По окончанию сезона в УПЛ черкасский ЛНЗ отправил в отставку главного тренера команды Романа Григорчука.

Впрочем, как сообщает Футбол 24, у специалиста уже есть предложения из Украины.

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По данным источника, тренеру сделала предложение "Буковина", которая по итогам сезона в Первой лиге не смогла повыситься в классе. Перед командой будет ставиться задача все-таки выйти в УПЛ в следующем сезоне.

В то же время, Роман Иосифович взял время на размышления, так как он больше хочет работать в УПЛ и пока что ждет предложений от команд элитного дивизиона.

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Напомним, что ЛНЗ под руководством Григорчука завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Также интересно, что об интересе "Буковины" к Григорчуку СМИ писали еще осенью 2024 года, но тогда (в декабре) тренер принял ЛНЗ.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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