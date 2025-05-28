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Григорчук получил предложение от клуба Первой лиги
Тренер взял время на подумать
фото из свободных источников
По окончанию сезона в УПЛ черкасский ЛНЗ отправил в отставку главного тренера команды Романа Григорчука.
Впрочем, как сообщает Футбол 24, у специалиста уже есть предложения из Украины.
По данным источника, тренеру сделала предложение "Буковина", которая по итогам сезона в Первой лиге не смогла повыситься в классе. Перед командой будет ставиться задача все-таки выйти в УПЛ в следующем сезоне.
В то же время, Роман Иосифович взял время на размышления, так как он больше хочет работать в УПЛ и пока что ждет предложений от команд элитного дивизиона.
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Напомним, что ЛНЗ под руководством Григорчука завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.
Также интересно, что об интересе "Буковины" к Григорчуку СМИ писали еще осенью 2024 года, но тогда (в декабре) тренер принял ЛНЗ.
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