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Несколько клубов интересуются вингером Эпицентра. Известен приоритет игрока, - Источник
Посмотрим, чем это закончится
Епіцентр
Несколько клубов интересуются вингером "Эпицентра".
По сообщениям инсайдера и журналиста Дмитрия Венкова, есть спрос на Ивана Бендеру. У игрока истекает контракт, но он хочет остаться в клубе Нагорняка.
Иван Бендера присоединился к "Эпицентру" свободным агентом в июле 2023 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча за клуб из Каменец-Подольского, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.
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Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 150 млн евро.
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Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Дрюон (Одесса)
28.05.2025 в 21:30
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