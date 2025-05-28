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Несколько клубов интересуются вингером Эпицентра. Известен приоритет игрока, - Источник

Первая лига

Посмотрим, чем это закончится

Несколько клубов интересуются вингером Эпицентра. Известен приоритет игрока, - Источник

Епіцентр

Новина українською

Несколько клубов интересуются вингером "Эпицентра".

По сообщениям инсайдера и журналиста Дмитрия Венкова, есть спрос на Ивана Бендеру. У игрока истекает контракт, но он хочет остаться в клубе Нагорняка.

Иван Бендера присоединился к "Эпицентру" свободным агентом в июле 2023 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча за клуб из Каменец-Подольского, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 150 млн евро.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Дрюон (Одесса)
28.05.2025 в 21:30
150 лямов євро?:)
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Комментарии 1
Дрюон (Одесса)
28.05.2025 в 21:30
150 лямов євро?:)
Ответить
0
0

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