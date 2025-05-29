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Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба
Сергей Стороженко против ребрендинга
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Основатель "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился мыслями относительно возможного переименования клуба в ФК "Харьков".
"Относительно ребрендинга ФК "Металлист 1925" на ФК "Харьков", могу сказать, что такие действия меня лично, да и тех, кто рядом со мной создавал этот клуб, огорчили. Нас, совладельцев клуба, никто не спросил и даже не сообщил о намерениях изменить название клуба и другие атрибуты: цвета, герб, флаг и прочее.
Учредители клуба - это люди с искренними сердцами создали в 2016 году этот футбольный клуб, как социальный проект в очень тяжелый для Харьковщины час, и болельщики потянулись к нему.
Если бы авторы этой унизительной идеи ознакомились с историей ФК "Харьков", а именно это название задумали присвоить нашему клубу реформаторы, то разум подсказал бы, что сначала спорт и спортивные достижения, а потом бизнес и ребрединг. Надо отказаться от этой неблагодарной идеи. Надеюсь, что не только я имею такое мнение и интеллект главного владельца победит советы", - сказал Стороженко.
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