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Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба

Первая лига

Сергей Стороженко против ребрендинга

Основатель Металлиста 1925 раскритиковал идею переименования клуба

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Основатель "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился мыслями относительно возможного переименования клуба в ФК "Харьков".

"Относительно ребрендинга ФК "Металлист 1925" на ФК "Харьков", могу сказать, что такие действия меня лично, да и тех, кто рядом со мной создавал этот клуб, огорчили. Нас, совладельцев клуба, никто не спросил и даже не сообщил о намерениях изменить название клуба и другие атрибуты: цвета, герб, флаг и прочее.

Учредители клуба - это люди с искренними сердцами создали в 2016 году этот футбольный клуб, как социальный проект в очень тяжелый для Харьковщины час, и болельщики потянулись к нему.

Если бы авторы этой унизительной идеи ознакомились с историей ФК "Харьков", а именно это название задумали присвоить нашему клубу реформаторы, то разум подсказал бы, что сначала спорт и спортивные достижения, а потом бизнес и ребрединг. Надо отказаться от этой неблагодарной идеи. Надеюсь, что не только я имею такое мнение и интеллект главного владельца победит советы", - сказал Стороженко.

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Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
057.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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енгельс гассанович (Тернопіль)
29.05.2025 в 09:30
Що цікаво, дата означає зовсім не дату заснування ФК "Металіст", якого де-факто вже більше року, як не існує. "1925" - це дата, коли в радянській Україні чемпіонат почав проводитися за участю футбольних клубів, а не збірних міст. Саме тому керівництво клубу і вирішило, що це знакова для всіх дата і повинна бути частиною нашого молодого футбольного клубу. Це інформація з офіційного сайту клубу, пане Стороженко, це не ганебно було таке писати?
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Комментарии 2
енгельс гассанович (Тернопіль)
29.05.2025 в 09:30
Що цікаво, дата означає зовсім не дату заснування ФК "Металіст", якого де-факто вже більше року, як не існує. "1925" - це дата, коли в радянській Україні чемпіонат почав проводитися за участю футбольних клубів, а не збірних міст. Саме тому керівництво клубу і вирішило, що це знакова для всіх дата і повинна бути частиною нашого молодого футбольного клубу. Це інформація з офіційного сайту клубу, пане Стороженко, це не ганебно було таке писати?
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старий фан (Рівне)
29.05.2025 в 09:16
Засновник вкладає свої кошти? А історія з назвою 1925 не ганебна?
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