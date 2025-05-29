Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге

“Черноморец” отправился в Первую лигу — а вместе с клубом (что логично) и Ярослав Ракицкий. Кто бы что ни говорил, а центральный защитник является легендой УПЛ, взял десять чемпионств, семь кубков, шесть Суперкубков Украины, вызывался в ряд важных матчей с участием национальной сборной.

Пока не до конца понятно, будет ли выступать “Рак” в Одессе в дальнейшем (все же контракт предусмотрен до конца июня), однако факт является неоспоримым — теперь и он в истории, связанной со вторым по престижности дивизионом.

Вдохновленные этим случаем, мы решили вспомнить не менее известных персонажей со статусом, которые оказались в Первой лиге. Заметим, уже после признания, ведь то, что в молодости тот или иной игрок прошел испытания низинами, а затем прославился, не является каким-то открытием.

Александр Ковпак (“Севастополь”)

Александр Ковпак прославился в “Таврии”: наработал хорошие личные цифры, в сезоне 2008/09 возглавил бомбардирский рейтинг (17 мячей), через год привез в Симферополь кубок Украины, вырванный в борьбе с донецким “Металлургом” (3:2). Отличился в финале и в целом стал лучшим голеадором турнира (5 точных выстрелов).

В декабре 2010-го свободным агентом присоединился к киевскому “Арсеналу” (до этого из-за капризов руководства крымчан провел несколько недель в дубле) и продолжил демонстрировать вполне приличный уровень.

Каково же было удивление, когда зимой 2013-го центрфорвард вынырнул в “Севастополе”. Хотя, с одной стороны, все считывалось — клуб, на балансе которого находились Мариуш Левандовский, Денис Кожанов и Олег Кононов, явно не собирался засиживаться в Первой лиге.

Не сказать, что Ковпак принес чрезвычайную пользу (3 точных удара в 7 матчах), тем не менее, причастен к промоушену. Поспособствовал тому, чтобы “моряки” задержались в УПЛ (поразил ворота “Черноморца”, “Ворсклы”, “МетаДона” и “Волыни”), вот только весной 2014-го на полуостров наведались “зеленые человечки” и “ихтамнет”.

Алексей Белик (“Металлург” Запорожье)

Алексей Белик сыграл одну из ключевых ролей в становлении “Шахтера” как украинского гранда. Когда человек берет четыре медали высшей пробы и добавляет в коллекцию столько же кубков, об этом надо смело говорить. Примечательно, что в 2003-м нападающий отгрузил 28 мячей в Высшей лиге (хотя и не обеспечил лидерство по соответствующему показателю — его опередил Максим Шацких).

Уступил в конкуренции бразильцам, пытался реабилитироваться в “Днепре”, однако провалился по всем фронтам, поддерживал форму в резерве и напоследок побил горшки с Хуанде Рамосом. Летом 2011-го прибегнул к поискам работы и, наконец, оказался в Запорожье.

Обладая солидным опытом, приложил руку к повышению “Металлурга” — 13+2 помогли накопить 76 зачетных баллов и по дополнительным факторам обойти “Севастополь”, который так и ограничился третьей строчкой. В кампании 2011/12 принял участие в 8 поединках, отдал 1 ассист (против “Металлиста” — 1:1), с наступлением 2013-го повесил бутсы на гвоздь.

Андрей Воробей (“Гелиос”)

Как и Белик, Андрей Воробей приобщился к славным страницам “Шахтера”, написанным в конце 90-х-середине нулевых. Семь титулов, длительный период лучший снайпер «оранжево-черных» в истории (114 голов; впоследствии рекорд побил Луис Адриано) — достижения, достойные уважения.

Но, увы, все когда-то заканчивается — любимец публики осознал, что уступает латиноамериканской диаспоре, поэтому единственный правильный выход — это уйти. В 2007-м форвард откликнулся на приглашение от “Днепра”, запомнился посредственным уровнем, был арендован киевским “Арсеналом” и там внезапно пережил вторую молодость. 9+5 в 23 матчах, пребывание на вольных хлебах по состоянию на май 2010-го и ценный опыт — аргументы для Мирона Маркевича.

Все понимали, с какой целью брали легенду, но сам Андрей считал, что годится не только для подстраховки. Конфликт, вызванный на этой почве, завершился арендой — в феврале 2013-го Воробей прибыл на помощь перволиговому “Гелиосу”. Правда, союз не сложился — 33-летний ветеран понравился активностью на сборах, а вот когда дошло до дела в чемпионате, то выжал из себя 293 минуты.

Харьковчане закрыли собой десятку в турнирной таблице, Воробей же сделал паузу и перешел в любители.

Филипп Будковский (“Полесье”)

Филипп Будковский может похвастаться хорошей репутацией на просторах УПЛ — хоть и путешествовал многочисленными арендами из “Шахтера”, однако сумел себя достойно зарекомендовать. Например, в розыгрыше 2015/16 стал вторым бомбардиром УПЛ (14) — пальму первенства забрал непревзойденный и недосягаемый тогда Алекс Тейшейра (22).

Пробовался за рубежом (“Анжи”, “Кортрейк”, “Сошо-Монбельяр”), пригодился “Десне”, где оставил заметный отпечаток, зимой 2022-го отправился в “Полесье”, которое только становилось на прямые ноги. Отметился 14 мячами, чем внес огромный вклад в выход житомирцев в УПЛ, в дальнейшем сбавил обороты (в частности, из-за тяжелых повреждений), но приложил усилия, чтобы “стая” гарантировала прописку в еврокубках.

Летом 2024-го ушел из “Полесья” и доказал, что все еще актуален (8+4, как говорится, на дороге не валяются). Что интересно, некоторое время пресса, пока Имад Ашур не подписал Факундо Батисту, посмеивалась над недальновидностью полищуков; характерно, что с увольнением тренера Филипп поаплодировал в комментариях под постом в соцсетях.

Владислав Бабогло (“Карпаты”)

Когда в августе 2023-го Владислав Бабогло дал согласие на переход в “Карпаты”, прослеживалось определенное ошарашивание от новости. Какой смысл одному из самых стабильных защитников УПЛ опускаться на ступень ниже?

Львовяне эпохи Владимира Маткивского интенсивно усиливались и декларировали борьбу за Премьер-лигу — собственно, поэтому и выложили за “александрийца” 585 тысяч евро. С другой стороны, вливания не воспринимались стопроцентной гарантией успеха — стиль Мирона Маркевича активно критиковался, сам тренер не был уверен в перспективах, настаивал на еще больших инвестициях и, в конце концов, даже не вытащил золото Первой лиги (его вырвал “Ингулец”).

Владислав Лупашко показал Маркевичу, как можно развивать имеющуюся обойму, при которой Бабогло — едва ли не самый ценный элемент в линии защиты. Сборник Молдовы имел железобетонную практику во всех дивизионах и без сомнений остался на высокой планке.

Денис Гармаш (“Металлист 1925”)

Да, Денис Гармаш — противоречивая фигура. Однако это не отменит 361 встречу, 99 результативных действий и одиннадцать трофеев, оформленных в бело-синих цветах. Выступления универсала напоминают синусоиду — где-то он удивлял и вытаскивал (из последнего, что приходит на ум — дубль с ларнакским АЕКом в Лиге конференций), а частенько откровенно бил баклуши и ехал на перевоспитание в Турцию.

В сентябре 2023-го Мирча Луческу поставил точку, после Денис отправился в “Осиек”, где разочаровал физической подготовкой и через четыре месяца вернулся в УПЛ. В январе 2024-го полузащитник заключил договор с “Металлистом 1925”, в дебюте забил “Динамо”, в мае - житомирскому “Полесью”, но этих усилий не хватило, чтобы уберечь харьковчан в элите.

В Первой лиге Гармаш провел лишь 26 минут, потерял место в обойме и с началом 2025-го ожидаемо попрощался с коллективом. Патрик ван Леувен, заменивший Виктора Скрипника в технической зоне, мотивировал отсутствие практики для украинца приоритетом, отданным в пользу конкурентов по амплуа.

Сегодня Дэн — в аматорах. «Лесное», соперничающее в лиге Киевщины, подобрало еще ряд именитых фамилий — Сергея Рыбалку, Сергея Шестакова и Александра Насонова.

Владлен Юрченко (“Металлист 1925”)

Когда-то во Владлене видели чрезвычайную перспективу. Талантливый, с хорошей антропометрией, видением поля и ударом — многие даже с пониманием отнеслись к тому, что плеймейкер рвался покинуть “Шахтер”. Зачем «мариноваться», когда есть тот же Алекс Тейшейра?

Этап в леверкузенском «Байере» не получился из-за травм и дефицита практики, эксперимент с “Вайле” — какой-то странный, поэтому никто не удивился, когда в июле 2019-го Владлен появился в луганской “Заре”. Еще большее удивление вызвало то, как Виктор Скрипник вскоре реанимировал полузащитника — парень выдал пик в 2021-м (8+8) и добрался до решающей стадии Кубка Украины против “Динамо”.

Тогда же не договорился с луганчанами о пролонгации, перебрался в “Десну”, а с полномасштабным вторжением взял курс на “Ригу”. Хвостиком за Скрипником последовал в “Ворсклу” и “Металлист 1925”, с вылетом в Первую лигу не потерял значимости в составе и вот должен протестироваться на прочность против “Левого Берега” в стыках.

9+6 в этом сезоне подтвердили, что Юрченко в полном порядке и в случае квалификации в УПЛ еще даст жару — скиллы присутствуют, а возраст (в январе исполнится тридцать два) позволяет рядить на поле.

Владислав Калитвинцев (“Металлист 1925”)

Владислав Калитвинцев сменил целый перечень команд, прежде чем в 2019-м окончательно разорвал связи с “Динамо”. Болельщики “бело-синих” со скепсисом оценивали возможности воспитанника (хотя “Калитка” очень понравился в либерецком “Словане”), и полузащитник действиями ответил на критику.

10+14 в “Десне”, борьба за еврокубки, формирование эффективной связки с Александром Филипповым, добротный этап в “Александрии” — Владислав снял вопрос о профессиональной готовности и подтвердил, что способен выполнять претенциозные задачи.

Летом 2024-го имел предложения от ЛНЗ и “Черноморца”, однако отдал предпочтение «Металлисту 1925». Не сказать, что Калитвинцев пользовался спросом при ван Леувене, так же ротируется и Александром Чижовым — пока в его активе 714 минут и 1 ассист, проведенный с “Агробизнесом”.

Максим Имереков (“Металлист 1925”)

“Александрия”, “Десна”, “Заря” — везде Максим Имереков выложился на 101 процент. Дебют черниговцев в еврокубках против “Вольфсбурга”? Поблагодарите за это защитника. Луганчане тоже сражались на международной арене и приемлемо продвигались по дистанции УПЛ? Имереков и здесь приложился, к тому же заслуженно носил капитанскую повязку. Настоящий боец (примечательно, что и в “Металлисте 1925” наделен статусом капитана).

Пополнил ряды харьковчан в феврале 2024-го, в попытке спасти клуб от понижения забил львовскому “Руху” и “Днепру-1”. Является безоговорочным лидером и фактором того, что “М1925” не рассыпался от не всегда оправданных решений ван Леувена и до сих пор цепляется за УПЛ.

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