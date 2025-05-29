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Минай летом может потерять еще ряд игроков

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Тех, кто ковал успех в УПЛ

Минай летом может потерять еще ряд игроков

Фото: ФК Минай

Новина українською

Ближайшим летом перволиговый "Минай" могут покинуть еще четверо игроков, которые приложили усилия к весеннему спурту закарпатцев в сезоне-2024/25 в УПЛ. Контракты заканчиваются у правого защитника Тараса Дмитрука, центрального защитника Богдана Чуева, правого полузащитника Назария Воробчака и нападающего Павла Тищука.

Зато еще у двух игроков, которые остались в команде со времен выступления в УПЛ, соглашения более долгосрочные. У центрального полузащитника Ивана Матюшенко контракт с "Минаем" истекает летом 2026-го, а у форварда Егора Гуничева – в 2027-м.

По информации UA-Футбол, из списка вышеупомянутых футболистов интерес проявляли к Гуничеву. Прошлой зимой форвард мог оказаться в «Ингульце» на правах аренды. Но клубы не договорились об условиях.

А вот быстро вернуться в УПЛ Воробчаку помешали повреждения. В сезоне-2022/23 именно 25-летний хавбек считался самым большим активом клуба, однако ужасное повреждение в игре с "Кривбассом" и длительное восстановление пока ставят под сомнение возможность игрока появиться уже летом в клубе УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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