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Минай летом может потерять еще ряд игроков
Тех, кто ковал успех в УПЛ
Фото: ФК Минай
Ближайшим летом перволиговый "Минай" могут покинуть еще четверо игроков, которые приложили усилия к весеннему спурту закарпатцев в сезоне-2024/25 в УПЛ. Контракты заканчиваются у правого защитника Тараса Дмитрука, центрального защитника Богдана Чуева, правого полузащитника Назария Воробчака и нападающего Павла Тищука.
Зато еще у двух игроков, которые остались в команде со времен выступления в УПЛ, соглашения более долгосрочные. У центрального полузащитника Ивана Матюшенко контракт с "Минаем" истекает летом 2026-го, а у форварда Егора Гуничева – в 2027-м.
По информации UA-Футбол, из списка вышеупомянутых футболистов интерес проявляли к Гуничеву. Прошлой зимой форвард мог оказаться в «Ингульце» на правах аренды. Но клубы не договорились об условиях.
А вот быстро вернуться в УПЛ Воробчаку помешали повреждения. В сезоне-2022/23 именно 25-летний хавбек считался самым большим активом клуба, однако ужасное повреждение в игре с "Кривбассом" и длительное восстановление пока ставят под сомнение возможность игрока появиться уже летом в клубе УПЛ.
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