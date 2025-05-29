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Металлист 1925 хочет пригласить тренера, который выигрывал чемпионат Италии, - СМИ

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Металлист 1925 хочет пригласить тренера, который выигрывал чемпионат Италии, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Металлист 1925", который недавно отправил в отставку Патрика ван Леувена, продолжает поиски нового главного тренера для команды.

И как пишет "Футбол 24", харьковский клуб хочет пригласить известного итальянского специалиста Стефано Пиоли, который сейчас работает с саудовским "Аль-Насром", в составе которого играет Криштиану Роналду.

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По данным источника, "Металлист 1925" вышел на контакт с агентами итальянского специалиста.

Напомним, что 59-летний тренер работал с "Болоньей", "Лацио", "Интером", "Фиорентиной" и "Миланом". С "россонери" Пиоли завоевал титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22.

"Металлисту 1925", в свою очередь, предстоят переходные матчи с "Левым Берегом" за право сыграть в УПЛ.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.05.2025 в 18:12
Доведеться "Металісту без цифр" для рівноваги купувати Роналду.
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Комментарии 2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.05.2025 в 18:12
Доведеться "Металісту без цифр" для рівноваги купувати Роналду.
Ответить
0
0
Не чесний президент (Полтава)
29.05.2025 в 17:56
А в країні йде війна...
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