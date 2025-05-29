Металлист 1925 хочет пригласить тренера, который выигрывал чемпионат Италии, - СМИ

" Металлист 1925 ", который недавно отправил в отставку Патрика ван Леувена, продолжает поиски нового главного тренера для команды.

И как пишет "Футбол 24", харьковский клуб хочет пригласить известного итальянского специалиста Стефано Пиоли, который сейчас работает с саудовским "Аль-Насром", в составе которого играет Криштиану Роналду.

Читайте также Экс-наставник Милана может стать преемником Гасперини в Аталанте

По данным источника, "Металлист 1925" вышел на контакт с агентами итальянского специалиста.

Напомним, что 59-летний тренер работал с "Болоньей", "Лацио", "Интером", "Фиорентиной" и "Миланом". С "россонери" Пиоли завоевал титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22.

"Металлисту 1925", в свою очередь, предстоят переходные матчи с "Левым Берегом" за право сыграть в УПЛ.