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Металлист 1925 хочет пригласить тренера, который выигрывал чемпионат Италии, - СМИ
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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И как пишет "Футбол 24", харьковский клуб хочет пригласить известного итальянского специалиста Стефано Пиоли, который сейчас работает с саудовским "Аль-Насром", в составе которого играет Криштиану Роналду.
По данным источника, "Металлист 1925" вышел на контакт с агентами итальянского специалиста.
Напомним, что 59-летний тренер работал с "Болоньей", "Лацио", "Интером", "Фиорентиной" и "Миланом". С "россонери" Пиоли завоевал титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22.
"Металлисту 1925", в свою очередь, предстоят переходные матчи с "Левым Берегом" за право сыграть в УПЛ.
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