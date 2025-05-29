Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть ли скрытые смыслы? Вернидуб посетил матч Металлиста 1925 и Левого Берега. ФОТО
Металлист 1925 как раз ищет тренера
скриншот
Сегодня, 29 мая, проходит первый матч плей-офф за право участия в Премьер-Лиге, в котором "Левый Берег" принимает "Металлист 1925".
Поединок в Киеве посетил и Юрий Вернидуб, который на днях официально покинул пост главного тренера "Кривбасса".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Пришел ли тренер просто посмотреть футбол, либо в этом посещении есть скрытые нюансы – решайте сами.
Но стоит отметить, что "Металлист 1925" не так давно также отправил в отставку главного тренера Патрика ван Леувена и сейчас ищет нового специалиста, который бы возглавил команду.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Левый Берег" - "Металлист 1925".
Популярное сейчас
- Кудровка – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию первого матча плей-офф за право участия в УПЛ
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Харьковская сенсация. Металлист 1925 может объединиться с Металлистом
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены