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Есть ли скрытые смыслы? Вернидуб посетил матч Металлиста 1925 и Левого Берега. ФОТО

Первая лига
Обновлено

Металлист 1925 как раз ищет тренера

Есть ли скрытые смыслы? Вернидуб посетил матч Металлиста 1925 и Левого Берега. ФОТО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 мая, проходит первый матч плей-офф за право участия в Премьер-Лиге, в котором "Левый Берег" принимает "Металлист 1925".

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Поединок в Киеве посетил и Юрий Вернидуб, который на днях официально покинул пост главного тренера "Кривбасса".

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Пришел ли тренер просто посмотреть футбол, либо в этом посещении есть скрытые нюансы – решайте сами.

Но стоит отметить, что "Металлист 1925" не так давно также отправил в отставку главного тренера Патрика ван Леувена и сейчас ищет нового специалиста, который бы возглавил команду.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Левый Берег" - "Металлист 1925".

Есть ли скрытые смыслы? Вернидуб посетил матч Металлиста 1925 и Левого Берега. ФОТО - изображение 1
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