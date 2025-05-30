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Тренер Черноморца сообщил о ремонте клубной базы после прилета

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До старта Первой лиги все должны восстановить

Тренер Черноморца сообщил о ремонте клубной базы после прилета

chornomorets.football

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В конце зимы шахед попал в клубную базу "Черноморца" в Совиньоне. На инфраструктурном объекте ликвидировали образовавшуюся после прилета воронку, а затем приступили к ремонтным работам жилого корпуса. Главный наставник "моряков" Александр Кучер прокомментировал ход ремонтных работ.

"Окна на базе уже вставили. А вот относительно помещения бассейна еще есть вопросы. После прилета его окна были выбиты взрывом, и стекло полетело в бассейн. Так что пришлось спускать воду, чтобы все убрать – а это тоже непростой процесс. Я надеюсь, что за период отпуска команды ремонт как раз завершат", – надеется тренер.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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