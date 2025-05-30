Тренер Черноморца сообщил о ремонте клубной базы после прилета

В конце зимы шахед попал в клубную базу "Черноморца" в Совиньоне. На инфраструктурном объекте ликвидировали образовавшуюся после прилета воронку, а затем приступили к ремонтным работам жилого корпуса. Главный наставник "моряков" Александр Кучер прокомментировал ход ремонтных работ.

"Окна на базе уже вставили. А вот относительно помещения бассейна еще есть вопросы. После прилета его окна были выбиты взрывом, и стекло полетело в бассейн. Так что пришлось спускать воду, чтобы все убрать – а это тоже непростой процесс. Я надеюсь, что за период отпуска команды ремонт как раз завершат", – надеется тренер.