Первая лига. Виктория - Нива 3:0. Сумчане выигрывают группу

Встреча лидера и второй команды группы. Сумчане возглавлять группу, опережая именно "Ниву" лишь на одно очко. Переоценить важность этого противостояния было невозможно. "Викторию" устраивала даже ничья, а вот гости из Тернополя должны были только побеждать.

Уже на восьмой минуте номинальные хозяева могли открывать счет, но удар Ульянова парировал Ольховой. Уже через две минуты сумчане достигли своего. Кныш шикарным ударом попал в дальний верхний угол - 1:0. А на 12-й минуте после передачи Шпиренка увеличил преимущество "Виктории" Станислав Шарай - 2:0. Шикарное начало встречи для подопечных Бессмертного. Футболисты "Виктории" продолжили играть первым номером, а у "Нивы" вообще ничего не получалось. Больше голов до перерыва не было.

Максимально пассивно сегодня играла "Нива". В середине второго тайма Богунов подал с углового, а Сасовский переправил мяч в сетку - 3:0. В итоге, "Виктория" выигрывает группу "Выбывание", а "Нива" опускается на третье место.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Виктория" - "Нива" 3:0

Голы: Кныш (10), Шарай (12), Сасовский (62)

"Виктория" (стартовый состав): Ярош - Ульянов, Сасовский, Дудник, Д. Рябой, Бойко, Лебеденко, Шарай, Чернов, Кныш, Шпиренок

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Паламарчук, Михальчук, Кицун, Давыдов, Мудрый, Резепов, Мисик, Напуда