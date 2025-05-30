Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Виктория - Нива 3:0. Сумчане выигрывают группу
Центральная игра тура
Фото: ФК Вікторія
Встреча лидера и второй команды группы. Сумчане возглавлять группу, опережая именно "Ниву" лишь на одно очко. Переоценить важность этого противостояния было невозможно. "Викторию" устраивала даже ничья, а вот гости из Тернополя должны были только побеждать.
Уже на восьмой минуте номинальные хозяева могли открывать счет, но удар Ульянова парировал Ольховой. Уже через две минуты сумчане достигли своего. Кныш шикарным ударом попал в дальний верхний угол - 1:0. А на 12-й минуте после передачи Шпиренка увеличил преимущество "Виктории" Станислав Шарай - 2:0. Шикарное начало встречи для подопечных Бессмертного. Футболисты "Виктории" продолжили играть первым номером, а у "Нивы" вообще ничего не получалось. Больше голов до перерыва не было.
Максимально пассивно сегодня играла "Нива". В середине второго тайма Богунов подал с углового, а Сасовский переправил мяч в сетку - 3:0. В итоге, "Виктория" выигрывает группу "Выбывание", а "Нива" опускается на третье место.
Группа "Выбывание". Десятый тур
"Виктория" - "Нива" 3:0
Голы: Кныш (10), Шарай (12), Сасовский (62)
"Виктория" (стартовый состав): Ярош - Ульянов, Сасовский, Дудник, Д. Рябой, Бойко, Лебеденко, Шарай, Чернов, Кныш, Шпиренок
"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Паламарчук, Михальчук, Кицун, Давыдов, Мудрый, Резепов, Мисик, Напуда
Популярное сейчас
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- Стадион, на котором принимали матчи УПЛ и Первой лиги, зарастает сорняком
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой