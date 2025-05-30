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Первая лига. Минай - Феникс-Мариуполь 2:0. Закарпатцы поднимаются на четвертое место

Первая лига

Сверхважная игра для хозяев

Первая лига. Минай - Феникс-Мариуполь 2:0. Закарпатцы поднимаются на четвертое место

Фото: ФК Минай

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Феникс-Мариуполь" со своей основной задачей уже справился. Подопечные Фещука уже гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон и могут играть в свое удовольствие. А вот у "Миная" все не так хорошо. Закарпатцы должны были сегодня побеждать, чтобы избежать переходных матчей. Два предыдущих тура подопечные Калиниченко не выигрывали.

Первая половина встречи завершилась без голов. Такой результат устраивал хозяев, ведь в Ивано-Франковске "Металлург" проигрывал. В начале второго тайма хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал Воробчак - 1:0. Гости отыграться так и не смогли. А вот "Минай" забил еще. На 81-й минуте отличился Демченко - 2:0.

Таким образом, "Минай" завершает сезон на четвертом месте в группе, а "Феникс-Мариуполь" - на пятом. Команды справились с основной задачей - избежали переходных матчей.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Минай" - "Феникс-Мариуполь" 2:0

Голы: Воробчак (48), Демченко (81)

"Минай" (стартовый состав): Омельяненко - Дмитрук, Западный, Гаврилюк, Малаки, Прихна, Дорошенко, Матюшенко, Воробчак, Гуничев, Демченко

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Сидоренко, Червак, Вовкун, Махнев, Матусевич, Петько, Богданов, Булгаков, Непейпиев, Буряк

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