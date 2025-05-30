  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Прикарпатье - Металлург 4:1. Запорожцы будут играть в переходных матчах

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Прикарпатье - Металлург 4:1. Запорожцы будут играть в переходных матчах

Первая лига

Важный матч для обеих команд

Первая лига. Прикарпатье - Металлург 4:1. Запорожцы будут играть в переходных матчах

Фото: ФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Чтобы не смотреть на результат противостояния в Минае запорожцы должны были сегодня побеждать. Перед туром "Металлург" занимал шестое место, а это зона переходных матчей. "Прикарпатье" в предыдущих трех матчах не побеждало, набрав два очка. Игра в Запорожье завершилась уверенной победой коллектива из Ивано-Франковска - 2:0.

Запорожцы больше владели мячом в начале встречи, но до голевых моментов дело не доходило. Первый опасный момент в матче создали хозяева, но Трофимюк метров с 12-ти не смог попасть в створ ворот. Темп матча был очень медленный. Голкиперы откровенно отдыхали от работы. Тем не менее, без голов первый тайм не завершился. На 35-й минуте Юречко после передачи с углового пробил в ближний угол - 0:1. На 38-й минуте мяч попал в руку Бандурина и это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Француз - 1:1. На 44-й минуте после розыгрыша углового отличился Михальчук - 2:1. С игры ничего не могли создать команды, а вот стандарты реализовывали умело.

На 65-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Юрий Радульский отличился прямым ударом с углового - 3:1. Ошибся в этом эпизоде Осадчук. На 74-й минуте Хома довел счет до разгромного - 4:1.

В итоге, "Прикарпатье" завершает сезон на втором месте в группе, а "Металлург" будет играть в переходных матчах.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Прикарпатье" - "Металлург" 4:1

Голы: Француз (39, пен), Михальчук (44), Радульский (65), Хома (74) - Юречко (35)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец - Демкив, Француз, Швец, Цыбульник, Михальчук, Стадник, Бучакчийский, Соловьев, Радульский, Трофимюк

"Металлург" (стартовый состав): Осадчук - Страдс, Клименко, Юречко, Козлов, Алибеков, Близниченко, Фальковский, Бандурин, Иродовский, Нехтий

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком
yellow-arrow
Первая лига. Виктория - Нива 3:0. Сумчане выигрывают группу
yellow-arrow
Первая лига. Минай - Феникс-Мариуполь 2:0. Закарпатцы поднимаются на четвертое место
Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости