  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком

Первая лига

Игра без турнирной мотивации

Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Диназ" в прошлом туре дома сыграл вничью с "Прикарпатьем" и выбыл во Вторую лигу. Подопечные Александра Головко в этом году еще не побеждали. Команда из Хмельницкого в предыдущей игре в гостях победила "Кремень" и осталась на седьмом месте. Голевая клубная рекордная серия "Подолья" продолжается в Первой лиге 12 игр - 16 голов.

Это единственная игра в последнем туре, которая завершилась без голов. Хозяева поля были ближе к голу, но отличиться так и не смогли. Таким образом, "Подолье" будет играть в переходных матчах, а "Диназ" напрямую вылетает во Вторую лигу. Регулярный чемпионат комнады завершают на седьмом и предпоследнем местах.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Подолье" - "Диназ" 0:0

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Корешков, Веремеенко, Азизов, Шкиндер, Заяц, Панчишин, Оробец, Снежко, Кулиш, Шаврин

"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Волошин, Драган, Михайленко, Остапчук, Ворона, Приходько, Черткоев, Латута, Кириченко, Рудницкий

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье - Металлург 4:1. Запорожцы будут играть в переходных матчах
yellow-arrow
Первая лига. Виктория - Нива 3:0. Сумчане выигрывают группу
yellow-arrow
Первая лига. Минай - Феникс-Мариуполь 2:0. Закарпатцы поднимаются на четвертое место
Подолье (Хмельницкий) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости