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Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком
Игра без турнирной мотивации
Фото: ФК Поділля
"Диназ" в прошлом туре дома сыграл вничью с "Прикарпатьем" и выбыл во Вторую лигу. Подопечные Александра Головко в этом году еще не побеждали. Команда из Хмельницкого в предыдущей игре в гостях победила "Кремень" и осталась на седьмом месте. Голевая клубная рекордная серия "Подолья" продолжается в Первой лиге 12 игр - 16 голов.
Это единственная игра в последнем туре, которая завершилась без голов. Хозяева поля были ближе к голу, но отличиться так и не смогли. Таким образом, "Подолье" будет играть в переходных матчах, а "Диназ" напрямую вылетает во Вторую лигу. Регулярный чемпионат комнады завершают на седьмом и предпоследнем местах.
Группа "Выбывание". Десятый тур
"Подолье" - "Диназ" 0:0
"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Корешков, Веремеенко, Азизов, Шкиндер, Заяц, Панчишин, Оробец, Снежко, Кулиш, Шаврин
"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Волошин, Драган, Михайленко, Остапчук, Ворона, Приходько, Черткоев, Латута, Кириченко, Рудницкий
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