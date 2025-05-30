Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком

"Диназ" в прошлом туре дома сыграл вничью с "Прикарпатьем" и выбыл во Вторую лигу. Подопечные Александра Головко в этом году еще не побеждали. Команда из Хмельницкого в предыдущей игре в гостях победила "Кремень" и осталась на седьмом месте. Голевая клубная рекордная серия "Подолья" продолжается в Первой лиге 12 игр - 16 голов.

Это единственная игра в последнем туре, которая завершилась без голов. Хозяева поля были ближе к голу, но отличиться так и не смогли. Таким образом, "Подолье" будет играть в переходных матчах, а "Диназ" напрямую вылетает во Вторую лигу. Регулярный чемпионат комнады завершают на седьмом и предпоследнем местах.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Подолье" - "Диназ" 0:0

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Корешков, Веремеенко, Азизов, Шкиндер, Заяц, Панчишин, Оробец, Снежко, Кулиш, Шаврин

"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Волошин, Драган, Михайленко, Остапчук, Ворона, Приходько, Черткоев, Латута, Кириченко, Рудницкий