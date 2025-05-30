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Стало известно, кто останется в Черноморце, а кто покинет клуб

Первая лига

Клубу удалось сохранить нескольких опытных игроков

Стало известно, кто останется в Черноморце, а кто покинет клуб

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Руководство "Черноморца" достигло принципиального соглашения о продлении контрактов с пятью футболистами, сообщает ТаТоТаке.

Это защитники Ярослав Ракицкий и Виталий Ермаков, полузащитники Артем Габелок и Богдан Билошевский, а также нападающий Алексей Хобленко.

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На правах свободных агентов команду покинут опытные Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов, Игорь Когут и Денис Безбородько.

Возвращаются в "Шахтер" арендованные Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Тоиров.

При наличии предложений из УПЛ будут проданы Ярослав Кисиль, Евгений Скиба, Кирилл Попов и Денис Янаков.

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Богдан Бутко Ярослав Ракицкий Алексей Хобленко Артур Рудько Черноморец (Одесса) Денис Безбородько Виталий Ермаков Игорь Когут Илья Шевцов Денис Янаков Артем Габелок Кирилл Попов Богдан Билошевский Хусрав Тоиров Йон Шпорн Кирилл Сигеев Евгений Скиба Лука Лацабидзе Ярослав Кисель
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2025 в 11:31
БАБИЧ -БОРОВИК--МИСЮРА покидают ЧО а что с нигерийским голкипером АБО --его надо натаскать не плохой игрок
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
30.05.2025 в 11:31
БАБИЧ -БОРОВИК--МИСЮРА покидают ЧО а что с нигерийским голкипером АБО --его надо натаскать не плохой игрок
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2025 в 11:26
Янаков нужен ЧО --может пригласите Авагимяна он не играет а ЛНЗ
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