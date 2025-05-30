Стало известно, кто останется в Черноморце, а кто покинет клуб

Руководство "Черноморца" достигло принципиального соглашения о продлении контрактов с пятью футболистами, сообщает ТаТоТаке.

Это защитники Ярослав Ракицкий и Виталий Ермаков, полузащитники Артем Габелок и Богдан Билошевский, а также нападающий Алексей Хобленко.

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На правах свободных агентов команду покинут опытные Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов, Игорь Когут и Денис Безбородько.

Возвращаются в "Шахтер" арендованные Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Тоиров.

При наличии предложений из УПЛ будут проданы Ярослав Кисиль, Евгений Скиба, Кирилл Попов и Денис Янаков.