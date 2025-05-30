Первая лига
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Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг
Окончательно еще не сформированы
Фото: МФК Металург
Сегодня, 30 мая, прошли последние поединки в рамках сезона Первой лиги 2024/25.
По итогах этих встреч стали известны участники стыковых игр с командами из Второй лиги.
Матчи плей-офф между командами Первой и Второй лиг:
- "Металлург" - "Чернигов"/"Скала 1911"
- "Подолье" - победитель пары "Пробой"/"Колос-2"
Напрямую в низший дивизион из Первой лиги вылетели "Диназ" и "Кремень".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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жека-киев (биг виладж)
30.05.2025 в 16:31
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