  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг

Первая лига
Обновлено

Окончательно еще не сформированы

Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг

Фото: МФК Металург

Новина українською

Сегодня, 30 мая, прошли последние поединки в рамках сезона Первой лиги 2024/25.

По итогах этих встреч стали известны участники стыковых игр с командами из Второй лиги.

Матчи плей-офф между командами Первой и Второй лиг:

  • "Металлург" - "Чернигов"/"Скала 1911"
  • "Подолье" - победитель пары "Пробой"/"Колос-2"

Напрямую в низший дивизион из Первой лиги вылетели "Диназ" и "Кремень".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Первая лига. Подолье - Диназ 0:0. Печальные нули в Хмельницком
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье - Металлург 4:1. Запорожцы будут играть в переходных матчах
yellow-arrow
Первая лига. Виктория - Нива 3:0. Сумчане выигрывают группу
Первая лига Вторая лига Подолье (Хмельницкий) Металлург (Запорожье) плей-офф ФК Чернигов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
30.05.2025 в 16:31
"Поділля" - переможець пари "Пробій"/"Колос-2" Ну мабуть не переможець а програвший, бо переможець як чемпіон підвищується в 1лігу
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
30.05.2025 в 16:31
"Поділля" - переможець пари "Пробій"/"Колос-2" Ну мабуть не переможець а програвший, бо переможець як чемпіон підвищується в 1лігу
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости