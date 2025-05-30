Определились пары стыковых матчей между командами Первой и Второй лиг

Сегодня, 30 мая, прошли последние поединки в рамках сезона Первой лиги 2024/25.

По итогах этих встреч стали известны участники стыковых игр с командами из Второй лиги.

Матчи плей-офф между командами Первой и Второй лиг:

"Металлург" - "Чернигов"/"Скала 1911"

"Подолье" - победитель пары "Пробой"/"Колос-2"

Напрямую в низший дивизион из Первой лиги вылетели "Диназ" и "Кремень".