Тренер Эпицентра: Уверен, что наш лучший бомбардир сможет забить в УПЛ 10 голов

Главный тренер " Эпицентра " Сергей Нагорняк высказался о лучшем форварде Первой лиге Данииле Кравчуке, который в 20 матчах забил 13 голов.

– Приятно, что Даниил Кравчук стал лучшим голеадором сезона? У "Эпицентра" получилось, как у "Динамо". Золотые медали и форвард команды стал лучшим снайпером лиги!

– Понятно, что у нас была проблема с нападающим. А с приходом в команду Кравчука проблема решилась. В прошлом сезоне он хорошо забивал. В этом сезоне с Даниилом конкурировал Моура из "Металлиста 1925". Даниил хорошо провел сезон, я считаю.

– На новый сезон в УПЛ планируете Кравчука оставлять в команде?

– Все зависит от него. Я, конечно, не откажусь от его услуг. Это, как говорится, наша забивная сила! У меня есть надежды, что он с нами продолжит дальше.

– Как думаете, в первом сезоне УПЛ для "Эпицентра" Даниил голов десять сможет забить?

– Сможет! Он уже два сезона с нами провел. Также у него есть опыт выступлений в Премьер-лиге. Но тогда он практически не играл. А сейчас он важный игрок нашей команды. Я думаю, что, если он дальше будет с нами, то ему это под силу.