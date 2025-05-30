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Тренер Феникс-Мариуполя после поражения от Миная откровенно "прошелся" по уровню своих футболистов

Первая лига

Команда Максима Фещука в завершающем матче сезона проиграла Минаю

Тренер Феникс-Мариуполя после поражения от Миная откровенно "прошелся" по уровню своих футболистов

instagram.com/feniks.fc

Новина українською

После матча с "Минаем" (0:2) в Первой лиге тренер "Феникс-Мариуполя" Максим Фещук рассказал об уровне игроков, с которым ему пришлось работать и о своих целях на будущее.

"Я как главный тренер этой команды выполнил задание, но работы – не початый край. И знаете, не в обиду своим футболистам, которым я благодарен (каждому пожму руку), первая задача – сформировать боеспособный коллектив на следующий сезон.

В жизни всегда все относительно. Не могу сказать, что кто-то плох или хорош, но все познается в сравнении. Будут возможности взять более качественных (в моем понимании и в понимании клуба) футболистов – я, конечно же, от них отказываться не буду. Есть много ответов на вопрос, почему многие эти футболисты еще два месяца назад были свободными агентами даже после закрытия трансферного окна. Они должны это сами понять.

Каждому из них я дал возможность проявить себя не только перед нашим клубом, но и перед другими командами. Перед ними выполнены все финансовые обязательства: премиальные, зарплата за май была выплачена еще до этого матча. Ни у кого не должно быть претензий ни ко мне, ни к клубу. Я каждому жму руку, мне есть куда двигаться вперед как главному тренеру. Ставлю перед собой высокие цели", - сказал Фещук.

Отметим, что "Феникс-Мариуполь" финишировал на 5-м месте в группе "Выбывание" Первой лиге и сохранил прописку в дивизионе.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
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