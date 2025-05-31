Уже поступила жалоба в соответствующие органы. Клуб, вылетевший из УПЛ, может получить трансферный бан

Кроме вылета в Первую лигу, "Черноморец" может ожидать еще одна неприятность. Текущим летом клуб может получить трансферный бан. По информации UA-Футбол, в Палату по разрешению споров УАФ на "моряков" поступила "жалоба". Клуб не выполнил обязательства и не рассчитался за трансферы сезона-2024/25.

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Интересно, что согласно информации портала Transfermarkt, все переходы прошлого сезона в "Черноморец" были осуществлены либо на правах свободных агентов, либо по арендным соглашениям. Однако эта информация, судя по всему, не соответствует действительности.

Ходили слухи, что переход центрального защитника "Миная" Евгения Скибы обошелся одесситам в районе 100 тысяч долларов. Возможно, именно за этот трансфер "Черноморец" до сих пор не рассчитался.