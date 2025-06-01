Два игрока победителя группы Выбывания Первой Лиги продлят контракты с клубом, - Источник

Два игрока победителя группы Выбывания Первой Лиги продлят контракты с клубом.

Журналист Дмитрий Венков сообщил, что сумская "Виктория" продлит контракты с основным голкипером Александром Литвиненко и хавбеком Станиславом Шараем.

Защитник клуба Евгений Корохов уйдет из команды.

Александр Литвиненко провел за сумской клуб 28 матчей, в которых пропустил 21 гол и сделал 12 клиншитов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Станислав Шарай сыграл 24 поединка, в которых отметился голом и двумя ассистами.

По итогам сезона "Виктория" набрала 36 баллов и продолжит выступления в Первой Лиге.