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Два игрока победителя группы Выбывания Первой Лиги продлят контракты с клубом, - Источник
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Два игрока победителя группы Выбывания Первой Лиги продлят контракты с клубом.
Журналист Дмитрий Венков сообщил, что сумская "Виктория" продлит контракты с основным голкипером Александром Литвиненко и хавбеком Станиславом Шараем.
Защитник клуба Евгений Корохов уйдет из команды.
Александр Литвиненко провел за сумской клуб 28 матчей, в которых пропустил 21 гол и сделал 12 клиншитов.
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Станислав Шарай сыграл 24 поединка, в которых отметился голом и двумя ассистами.
По итогам сезона "Виктория" набрала 36 баллов и продолжит выступления в Первой Лиге.
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